Самый популярный способ приготовления редиса это, конечно, салаты, но и в запеченном виде этот овощ очень вкусен.

Запеченная редиска – это оригинальное и одновременно простое весеннее блюдо, которое подойдет как для гарнира, так и для самостоятельной закуски. Более того, запеченная редис вообще может изменить ваше представление об этом продукте.

«Всегда ела ее только сырой. Любопытство взяло верх и нельзя признать - это вкуснооо!», - отмечала блогер Ирина, поделившись рецептом запеченной редиски.

Ингредиентов понадобится совсем мало. А именно: редиска, соль, чеснок гранулированный, копченая паприка, перец, другие специи – по вкусу, немного масла.

Готовится запеченная редиска очень быстро и просто. Редис необходимо помыть и порезать на половинки, добавить специи и масло.

Как вкусно запечь редиску.

Разогреваем духовку, выкладываем редиску на противень, застелив его пергаментной бумагой.

Запекаем редиску до золотистой корочки при 200 С примерно 25-30 минут.

«Вкусом чем-то напоминает очень молодые, такие твердые цуккини. Сочная и хрустящая, но и печеная!», - рассказала блогер о своих впечатлениях от запеченной редиски.

Как вкусно запечь редиску.

Отметим, что редиску также запекают с лимонным соком. Рецепт очень простой: разрежьте редиску пополам, выложите в глубокую тарелку, добавьте масло, лимонный сок, специи и хорошо перемешайте.

Духовку разогрейте до 180 градусов, редиску выложите на пергаментную бумагу и отправьте запекаться на 20-25 минут.

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