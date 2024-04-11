На сьогоднішній день мало хто очікує, що Україна змінить свою основну валютну прив'язку з долара на євро.

Прив'язання курсу української гривні до євро замість долара США не відбудеться в найближчі два роки, ані в 2024, ані в 2025 році. Заява Національного банку України (НБУ) про "відхід" від долара більше носить політичний характер, що відображає стремління країни до інтеграції в Європейський Союз. Про це повідомили у Мінфін.

Відомо, що плани банківських установ на 2024-2025 роки обмежуються випуском НБУ довідкового курсу гривні до євро о 12 годині дня.

Підкреслюється, що сприйняття НБУ розгляду можливості прив'язки гривні до євро на фінансовому ринку як чисто політичного кроку свідчить про відсутність очікувань від регулятора щодо реалізації конкретних дій чи розробки плану дій у цьому напрямку. Водночас усім зрозуміло, що така заява була необхідна в рамках кампанії зі вступу України до ЄС.

Попри це, на сьогодні мало хто очікує, що Україна змінить свою основну валютну прив'язку з долара на євро до кінця 2024 або навіть 2025 року. Такі зміни перебувають у далекій перспективі.

"За повної інтеграції України до Євросоюзу (особливо це стосується товарних імпортно-експортних відносин) цілком логічно „прив'язати" гривню до євро. Однак це аж ніяк не означає, що все відбудеться в якійсь найближчій перспективі. Це, радше, вектор, наміри, для втілення яких знадобиться низка рішень", – пояснюють автори.

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