Надходження фінансової допомоги в Україні від партнерів позначиться на діях Нацбанку і курсу долара у квітні.

Ціни на американську валюту на ринку почали знижуватися, і, як вважає експерт, ця тенденція може тривати, але не довго. Про це повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він уточнив, що курс долара почне знижуватись протягом неділі.

Пендзин прогнозує, що з 8 по 14 квітня курс долара в Україні може опуститися до рівня 38,8-39 гривень за долар. "Завдяки вигідному обміну значних обсягів макрофінансової допомоги, придбаної у Міністерства фінансів, Національний банк може сприяти поступовому зміцненню гривні до позначок 38,8-39 грн/долар," – міркує він.

Згідно з інформацією порталу "Мінфін", у понеділок, 8 квітня, середній обмінний курс долара в банках України сягнув 38,80 грн за купівлю та 39,30 грн за продаж. У готівковому сегменті курс становить 39,15 грн за купівлю та 39,30 грн за продаж. Офіційний курс від Національного банку України встановлено на рівні 38,84 гривні за долар.

Тим часом аналітик Олександр Болтян більш оптимістично налаштований і прогнозує, що курс у середньому буде коливатися в діапазоні від 38 до 39 гривень за долар. Він пояснює це триваючою підтримкою інших країн.

Фінансовий експерт Андрій Шевчишин вважає ймовірним подальше зниження ціни на долар і підкреслює, що наразі курс знаходиться в межах 38,3-38,5 гривень за долар, але може знизитися навіть до 37 гривень за долар.

Джерело: ТСН.

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