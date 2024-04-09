Поступление финансовой помощи в Украину от партнеров отразится на действиях Нацбанка и курса доллара в апреле.

Цены на американскую валюту на рынке начали снижаться, и, как считает эксперт, эта тенденция может занять, но не долго. Об этом сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он уточнил, что курс доллара начнет снижаться в воскресенье.

Пендзин прогнозирует, что с 8 по 14 апреля курс доллара в Украине может опуститься до уровня 38,8-39 гривен за доллар. "Благодаря выгодному обмену значительных объемов макрофинансовой помощи, приобретенной у Министерства финансов, Национальный банк может способствовать постепенному укреплению гривни до отметок 38,8-39 грн/доллар", – рассуждает он.

Согласно информации портала "Минфин", в понедельник, 8 апреля, средний обменный курс доллара в банках Украины составил 38,80 грн за покупку и 39,30 грн за продажу. В наличном сегменте курс составляет 39,15 грн. за покупку и 39,30 грн. за продажу. Официальный курс от Национального банка установлен на уровне 38,84 гривны за доллар.

Между тем, аналитик Александр Болтян более оптимистично настроен и прогнозирует, что курс в среднем будет колебаться в диапазоне от 38 до 39 гривен за доллар. Он объясняет это продолжающейся поддержкой других стран.

Финансовый эксперт Андрей Шевчишин считает возможным дальнейшее снижение цены на доллар и подчеркивает, что сейчас курс находится в пределах 38,3-38,5 гривен за доллар, но может снизиться даже до 37 гривен за доллар.

Источник: ТСН.

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