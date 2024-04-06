На сьогоднішній день, 6 квітня, курс долара США у готівковому обміні становить 39,22/39,33 гривень, а в банках у середньому – 38,9/39,38 гривень.

Прогнози експертів на курс долара у квітні підтверджують очікування, висловлені в березні про його зниження до рівня нижче за 39 гривень. Однак, враховуючи можливі коливання, фінансові аналітики висловлюють різні погляди на те, як буде змінюватися курс у найближчий період.

Глава департаменту казначейства в Глобус Банку, Тарас Лєсовий, прогнозує, що вартість долара на міжбанківському та готівковому ринку залишатиметься в діапазоні між 39 і 40 гривень за долар. Він передбачає невеликі відхилення в межах 60-70 копійок від курсу протягом тижня.

Аналітик Олександр Болтян більш оптимістично налаштований і прогнозує, що курс у середньому буде коливатися в діапазоні від 38 до 39 гривень за долар. Він пояснює це триваючою підтримкою інших країн.

Фінансовий експерт Андрій Шевчишин вважає ймовірним подальше зниження ціни на долар і підкреслює, що наразі курс знаходиться в межах 38,3-38,5 гривень за долар, але може знизитися навіть до 37 гривень за долар.

Експерт Олег Пендзин вважає, що у квітні-травні можна очікувати поступового здешевлення долара, перш за все через зниження попиту на валюту.

На сьогоднішній ранок, 6 квітня, курс долара США в готівковому обміні складає 39,22/39,33 гривень, а в банках в середньому - 38,9/39,38 гривень.

Джерело: Телеграф.

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