На сегодняшний день, 6 апреля, курс доллара США в наличном обмене составляет 39,22/39,33 гривен, а в банках в среднем - 38,9/39,38 гривен.

Прогнозы экспертов на курс доллара в апреле подтверждают ожидания, высказанные в марте о его снижении до уровня ниже 39 гривен. Однако, учитывая возможные колебания, финансовые аналитики выражают разные взгляды на то, как будет меняться курс в ближайший период.

Глава департамента казначейства в Глобус Банке, Тарас Лесовой, прогнозирует, что стоимость доллара на межбанковском и наличном рынке будет оставаться в диапазоне от 39 до 40 гривен за доллар. Он предусматривает небольшие отклонения в пределах 60–70 копеек от курса в течение недели.

Аналитик Александр Болтян более оптимистично сконфигурирован и прогнозирует, что курс в среднем будет колебаться в диапазоне от 38 до 39 гривен за доллар. Он объясняет это продолжающейся поддержкой других стран.

Финансовый эксперт Андрей Шевчишин считает возможным дальнейшее снижение цены на доллар и подчеркивает, что сейчас курс находится в пределах 38,3-38,5 гривен за доллар, но может снизиться даже до 37 гривен за доллар.

Эксперт Олег Пендзин считает, что в апреле-мае можно ожидать постепенного удешевления доллара, прежде всего из-за снижения спроса на валюту.

На сегодняшний день, 6 апреля, курс доллара США в наличном обмене составляет 39,22/39,33 гривен, а в банках в среднем - 38,9/39,38 гривен.

Источник: Телеграф.

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