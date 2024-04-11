На сегодняшний день мало кто ожидает, что Украина изменит свою основную валютную привязку с доллара на евро.

Привязка курса украинской гривны к евро вместо доллара США не состоится в ближайшие два года ни в 2024, ни в 2025 году. Заявление Национального банка Украины (НБУ) об "уходе" от доллара больше носит политический характер, отражающий стремление страны к интеграции в Европейский Союз. Об этом сообщили в Минфине.

Известно, что планы банковских учреждений на 2024–2025 годы ограничиваются выпуском НБУ справочного курса гривны к евро в 12 часов дня.

Подчеркивается, что восприятие НБУ рассмотрения возможности привязки гривны к евро на финансовом рынке как чисто политического шага свидетельствует об отсутствии ожиданий от регулятора по реализации конкретных действий или разработке плана действий в этом направлении. В то же время всем понятно, что такое заявление было необходимо в рамках кампании по вступлению Украины в ЕС.

Несмотря на это, на сегодняшний день мало кто ожидает, что Украина изменит свою основную валютную привязку с доллара на евро до конца 2024 или даже 2025 года. Такие изменения находятся в далекой перспективе.

"При полной интеграции Украины в Евросоюз (особенно это касается товарных импортно-экспортных отношений) вполне логично "привязать" гривну к евро. Однако это отнюдь не означает, что все произойдет в какой-нибудь ближайшей перспективе. Это скорее вектор, намерения, для воплощения которых понадобится ряд решений", – объясняют авторы.

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