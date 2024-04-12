На жаль, при цьому ноутбук може стати дуже гучним, але є способи приборкати цей шум.
Як усунути шум під час роботи ноутбука?
- Очистіть вентиляційні отвори ноутбука та вентилятори та використовуйте тверді поверхні.
Якщо ваш ноутбук тепер працює голосніше, ніж раніше, з тим самим програмним забезпеченням, є ймовірність, що ваші вентилятори та вентиляційні отвори забиті пилом. Це означає, що комп'ютер збільшує швидкість обертання вентилятора для компенсації. Відповідь : очистіть ноутбук від пилу.
2. Змініть параметри вентилятора. Найшвидший спосіб зменшити шум вентиляторів ноутбука – вимкнути вентилятори.
3. Змініть параметри живлення . Більшість операційних систем дозволяють вам налаштувати план живлення вашого ноутбука, щоб знайти правильний баланс продуктивності, шуму та часу автономної роботи.
Якщо ви готові жити з трохи меншою продуктивністю, ніж здатний ваш ноутбук, в обмін на менший шум, ви можете змінити цю схему електроживлення на таку, що генерує менше тепла і, отже, потребує меншого охолодження.
У Windows можна клацнути правою кнопкою миші піктограму акумулятора в області сповіщень і вибрати «Налаштування живлення та сну».
Потім змініть "Режим живлення" на "Найкраща енергоефективність", що, крім того, має знизити шум вентилятора ноубук.
4. Використовуйте функції графічного процесора ноутбука , які знижують шум вентилятора.
Для користувачів NVIDIA ця функція відома як Whisper Mode та може бути активована з GeForce Experience. Ця функція для користувачів AMD відома як Radeon Chill, яка налаштована від Radeon Software.
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