Не всі відчують суттєву різницю у своїх доходах, адже разом з мінімальною зарплатою зростають і податки для українців.

З квітня цього року в Україні відбулося значне підвищення мінімальної заробітної плати, яка досягла позначки в 8 000 гривень. Це збільшення на майже 900 гривень порівняно з попередніми показниками. Втім, через одночасне зростання податкових ставок, не всім працівникам вдасться відчути повною мірою збільшення своїх доходів.

Цей крок став другим збільшенням мінімалки в поточному році, після того як у січні мінімальна зарплата була збільшена з 6 700 до 7 100 гривень.

Для роботодавців нововведення означає необхідність виплачувати збільшені податки з доходів фізичних осіб у розмірі 18% від виплаченої зарплати, що еквівалентно 1 440 гривень, а також внески на військовий збір у розмірі 120 гривень. Таким чином, сума, яку працівник отримує на руки, складатиме не менше 6 440 гривень.

Підвищення мінімальної зарплати також позитивно позначиться на розмірі пенсій для осіб старше 65 років, які мають повний стаж роботи: 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Крім того, з квітня зростають максимальні розміри виплат за тимчасову непрацездатність та допомогу по вагітності та пологах, які тепер становитимуть відповідно 262,81 гривні та 525,62 гривні за день.

Збільшення мінімальної заробітної плати веде до зростання єдиного соціального внеску, який тепер складатиме 22% від мінімалки, або 1 760 гривень на місяць, що сплачуватимуть як роботодавці, так і самозайняті особи.

Відповідно до державного бюджету на 2024 рік, уряд не планує призупиняти індексацію заробітних плат, тому роботодавці мають індексувати доходи працівників у відповідності до чинного законодавства.

Джерело: Експрес.

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