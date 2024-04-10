Не все ощутят существенную разницу в своих доходах, ведь вместе с минимальной зарплатой растут и налоги для украинцев.

С апреля этого года в Украине произошло значительное повышение минимальной заработной платы, достигшей отметки в 8 000 гривен. Это увеличение почти на 900 гривен по сравнению с предыдущими показателями. Впрочем, из-за одновременного роста налоговых ставок не всем работникам удастся ощутить в полной мере увеличение своих доходов.

Этот шаг стал вторым увеличением минималки в текущем году, после того, как в январе минимальная зарплата была увеличена с 6 700 до 7 100 гривен.

Для работодателей нововведение означает необходимость выплачивать увеличенные налоги с доходов физических лиц в размере 18% от выплаченной зарплаты, что эквивалентно 1440 гривен, а также взносы на военный сбор в размере 120 гривен. Таким образом, сумма, которую работник получает на руки, будет составлять не менее 6440 гривен.

Повышение минимальной зарплаты также положительно скажется на размере пенсий для лиц старше 65 лет, имеющих полный стаж работы: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Кроме того, с апреля растут максимальные размеры выплат за временную нетрудоспособность и пособие по беременности и родам, которые теперь составят соответственно 262,81 гривны и 525,62 гривны в день.

Увеличение минимальной заработной платы ведет к росту единого социального взноса, который теперь составит 22% от минималки, или 1760 гривен в месяц, что будут платить как работодатели, так и самозанятые лица.

Согласно государственному бюджету на 2024 год правительство не планирует приостанавливать индексацию заработных плат, поэтому работодатели должны индексировать доходы работников в соответствии с действующим законодательством.

Источник: Экспресс.

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