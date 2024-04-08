На популярних сайтах пошуку роботи можна зустріти оголошення про вакансії комплектувальника із зарплатою від 20 тис. до 30 тис. гривень, де досвід роботи не є обов'язковим.

В сучасних умовах дефіциту кадрів у різних галузях, наявність досвіду не завжди визначальний фактор при пошуку роботи. Багато роботодавців готові приймати працівників без досвіду та інвестувати у їхнє навчання, навіть пропонуючи зарплату близько 30 тис. гривень. Такі вакансії пропонують на robota.ua.

Наприклад, на популярних сайтах з пошуку роботи можна зустріти оголошення про вакансії комплектувальника з зарплатою від 20 тис. до 30 тис. гривень, де досвід роботи не є обов'язковим, але може бути перевагою.

Деякі барбершопи, наприклад, шукають адміністраторів та готові безкоштовно навчити їх професії, пропонуючи від 25 тис. до 35 тис. гривень зарплати. Також компанії у сфері краси та здоров'я оголошують про пошук менеджерів з продажу із зарплатою до 35 тис. гривень, де навчання безкоштовне.

Навіть магазини з будівельними товарами запрошують продавців-консультантів заробляти від 25 тис. до 40 тис. гривень, навіть якщо вони не мають досвіду роботи зі специфічними групами товарів.

Також популярна пропозиція про роботу автомийником, де зарплата від 15 тис. до 40 тис. гривень, і компанія готова провести навчання, навіть якщо працівник не має досвіду.

"Якщо ти не маєш досвіду, але бажаєш навчитися мистецтву продажів - ми готові запропонувати безкоштовне навчання та співпрацю в нашому колективі на зручних умовах", – йдеться в оголошенні.

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