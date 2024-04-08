На популярных сайтах по поиску работы можно встретить объявления о вакансиях комплектовщика с зарплатой от 20 тыс. до 30 тыс. гривен, где опыт работы не является обязательным.

В современных условиях дефицита кадров в разных отраслях наличие опыта не всегда определяющий фактор при поиске работы. Многие работодатели готовы принимать работников без опыта и инвестировать в их обучение даже предлагая зарплату около 30 тыс. гривен. Такие вакансии предлагается на robota.ua.

Например, на популярных сайтах по поиску работы можно встретить объявления о вакансиях комплектовщика с зарплатой от 20 тыс. до 30 тыс. гривен, где опыт работы не является обязательным, но может быть преимуществом.

Некоторые барбершопы, например, ищут администраторов и готовы бесплатно обучить их профессии, предлагая от 25 тыс. до 35 тыс. гривен зарплаты. Также компании в сфере красоты и здоровья объявляют о поиске менеджеров по продажам с зарплатой до 35 тыс. гривен, где обучение бесплатно.

Даже магазины со строительными товарами приглашают продавцов-консультантов зарабатывать от 25 тыс. до 40 тыс. гривен, даже если у них нет опыта работы со специфическими группами товаров.

Также популярно предложение о работе автомойщиком, где зарплата от 15 тыс. до 40 тыс. гривен, и компания готова провести обучение, даже если работник не имеет опыта.

"Если у тебя нет опыта, но желаешь научиться искусству продаж - мы готовы предложить бесплатное обучение и сотрудничество в нашем коллективе на удобных условиях", - говорится в объявлении.

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