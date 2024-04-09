В Україні багато домогосподарств через складну економічну ситуацію отримують субсидії. З 1 травня по 30 вересня в Україні будуть розраховані субсидії на неопалювальний період. Іноді трапляються ситуації, коли субсидію нараховують, а гроші на карту не приходять.
Надія Махно, яка проживає в Полтавській області, розповіла про затримку виплати субсидій за період з жовтня по грудень 2022 року.
Вона надала копію листа від Головного управління Пенсійного фонду України (ПФУ) в Полтавській області, датованого 27 вересня 2023 року, в якому йдеться про те, що виплати не були здійснені через технічні проблеми, та про вживання заходів для їх проведення. Станом на 2024 рік, за словами Махно, кошти так і не були виплачені.
Юрист Вікторія Гусакова порадила для вирішення подібних проблем здійснити наступні кроки:
- Перевірити надходження коштів на банківський рахунок.
- Замовити в банку витяги за відповідний період.
- Звернутися безпосередньо до Пенсійного фонду України для отримання найновішої інформації, оскільки вони мають доступ до актуальних даних у своїй базі.
У разі підтвердження факту ненарахування коштів, скарга має бути добре підготовлена, включати деталі затримки виплати та повідомлення від ПФУ про вжиті заходи для виплати субсидій у встановлені терміни.
Джерело: НаПенсии.
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