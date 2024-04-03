На неопалювальний сезон, тобто на період з 1 травня по 30 вересня, Пенсійний фонд України розрахує житлові субсидії для більшості українських громадян.

Субсидії на оплату послуг ЖКГ, зокрема для централізованого, автономного та індивідуального опалення, розраховуються двічі на рік - у квітні та жовтні, відповідно до тривалості опалювального сезону в Україні, який триває з 16 жовтня по 15 квітня. Про це розповіли у ПФУ.

Згідно з інформацією від Пенсійного фонду України, зниження розміру субсидій після завершення опалювального сезону не пов'язане з фінансовими обмеженнями уряду, а є наслідком закінчення періоду опалення. Починаючи з 15 квітня, витрати на тепло, газ та електроенергію не будуть повністю включені до розрахунку субсидій.

Таким чином, субсидії за квітень, які виплачуються у травні, покриватимуть лише витрати за перші 15 днів квітня.

За правилами, встановленими Кабінетом Міністрів України, житлові субсидії призначаються з місяця подання заяви до кінця опалювального сезону. Для періоду з 1 травня по 30 вересня, який не є опалювальним сезоном, Пенсійний фонд автоматично розраховує субсидії для більшості громадян, які вже отримували допомогу в опалювальний період, при умові, що не змінились відомості про їхній майновий стан чи склад сім'ї.

Важливо підкреслити, у випадку змін у майновому стані чи складі сім'ї, отримувачам субсидії необхідно протягом 30 днів повідомити про це місцеві органи Пенсійного фонду. Для деяких категорій громадян, субсидія на літній період буде призначена лише після подання відповідних документів. Детальний перелік категорій, яким необхідно подати нові документи для отримання субсидії, можна знайти на відповідному ресурсі.

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