На неотапливаемый сезон, то есть на период с 1 мая по 30 сентября, Пенсионный фонд Украины рассчитает жилищные субсидии для большинства украинских граждан.

Субсидии на оплату услуг ЖКХ, в частности для централизованного, автономного и индивидуального отопления, рассчитываются дважды в год – в апреле и октябре, в соответствии с продолжительностью отопительного сезона в Украине, который проходит с 16 октября по 15 апреля. Об этом рассказали в ПФУ .

Согласно информации Пенсионного фонда Украины, снижение размера субсидий после завершения отопительного сезона не связано с финансовыми ограничениями правительства, а является следствием окончания периода отопления. Начиная с 15 апреля расходы на тепло, газ и электроэнергию не будут полностью включены в расчет субсидий.

Таким образом, субсидии за апрель, выплачиваемые в мае, будут покрывать только расходы за первые 15 дней апреля.

По правилам, установленным Кабинетом Министров Украины, жилищные субсидии назначаются с месяца подачи заявления до конца отопительного сезона. Для периода с 1 мая по 30 сентября, не являющегося отопительным сезоном, Пенсионный фонд автоматически рассчитывает субсидии для большинства граждан, уже получавших помощь в отопительный период, при условии, что не изменились сведения об их имущественном состоянии или составе семьи.

Важно подчеркнуть, что в случае изменений в имущественном состоянии или составе семьи, получателям субсидии необходимо в течение 30 дней сообщить об этом местным органам Пенсионного фонда. Для некоторых категорий граждан субсидия на летний период будет назначена только после подачи соответствующих документов. Подробный список категорий, которым необходимо предоставить новые документы для получения субсидии, можно найти на соответствующем ресурсе.

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