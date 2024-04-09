В Украине многие домохозяйства из-за сложной экономической ситуации получают субсидии. С 1 мая по 30 сентября в Украине будут рассчитаны субсидии на неотапливаемый период. Иногда случаются ситуации, когда субсидию насчитывают, а деньги на карту не приходят.

Надежда Махно, проживающая в Полтавской области, рассказала о задержке выплаты субсидий за период с октября по декабрь 2022 года.

Она предоставила копию письма от Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Полтавской области, датированного 27 сентября 2023 года, в котором говорится, что выплаты не были осуществлены из-за технических проблем, и о принятии мер по их проведению. По состоянию на 2024 год, по словам Махно, денежные средства так и не были выплачены.

Юрист Виктория Гусакова посоветовала для решения подобных проблем предпринять следующие шаги:

Проверить поступление средств на банковский счет. Заказать в банке подъемники за соответствующий период. Обратиться непосредственно в Пенсионный фонд Украины для получения последней информации, поскольку они имеют доступ к актуальным данным в своей базе.

В случае подтверждения факта неначисления средств жалоба должна быть хорошо подготовлена, включать детали задержки выплаты и уведомления от ПФУ о принятых мерах по выплате субсидий в установленные сроки.

Источник: На Пенсии.

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