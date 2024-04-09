Більшість одержувачів субсидій, які їх отримували під час опалювального сезону, автоматично отримають житлові субсидії - але розмір буде іншим.

Громадяни України, які не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги, можуть отримати житлову субсидію. Згідно з поясненнями представників Пенсійного фонду України (ПФУ), у травні може відбутися зміна розміру субсидії.

З 15 квітня при розрахунку субсидій на оплату тепла, газу та електроенергії не буде враховуватися повністю вартість цих послуг за весь місяць. Таким чином, у травні за квітень субсидію будуть отримувати лише за перші 15 днів квітня.

У період неопалювання (з 1 травня по 30 вересня), більшість отримувачів субсидій, які отримували їх під час опалювального сезону, автоматично отримають житлові субсидії. Це передбачено за умови, що не змінилися дані про майновий стан чи склад родини.

У випадку, якщо зміни відбулися, отримувачі субсидії повинні надавати інформацію про них протягом 30 днів до територіальних органів Фонду.

Нагадаємо, субсидія в Україні надається сім'ям, які витрачають на комунальні послуги більше 15% сукупного сімейного доходу.

Подати документи на отримання субсидії можна особисто у відділенні Пенсійного фонду або онлайн через портал "Дія".

Для отримання субсидії надати наступні документи: заяву про призначення субсидії; паспортні дані всіх членів сім'ї; довідку про доходи всіх членів сім'ї; номери особових рахунків; копію договору про реструктуризацію боргу з оплати послуг ЖКГ; орендний договір (для мешканців орендованого житла) або право власності на житло; довідку ВПО (для переселенців); документи про характеристики житлового приміщення; документи про прописку кожного члена сім'ї.

Джерело: 24Канал.

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