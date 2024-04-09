Большинство получателей субсидий, получавших их во время отопительного сезона, автоматически получат жилищные субсидии - но размер будет другим.

Граждане Украины, которые не могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, могут получить жилищную субсидию. Согласно пояснениям представителей Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в мае может произойти изменение размера субсидии.

С 15 апреля при расчете субсидий по оплате тепла, газа и электроэнергии не будет учитываться полностью стоимость этих услуг за весь месяц. Таким образом, в мае за апрель субсидию будут получать только за первые 15 дней апреля.

В период неотопления (с 1 мая по 30 сентября) большинство получателей субсидий, получавших их во время отопительного сезона, автоматически получат жилищные субсидии. Это предусмотрено при условии, что не изменились данные об имущественном положении или составе семьи.

В случае, если изменения произошли, получатели субсидии должны предоставлять информацию о них в течение 30 дней в территориальные органы Фонда.

Напомним, субсидия в Украине предоставляется семьям, тратящим на коммунальные услуги более 15% совокупного семейного дохода.

Подать документы на получение субсидии можно лично в отделении Пенсионного фонда или онлайн через портал Действие.

Для получения субсидии предоставить следующие документы: - заявление о назначении субсидии; паспортные данные всех членов семьи; справку о доходах всех членов семьи; номера лицевых счетов; копию договора о реструктуризации долга по оплате услуг ЖКХ; арендный договор (для жильцов арендованного жилья) или право собственности на жилье; справку ВПЛ (для переселенцев); документы о характеристиках жилого помещения; документы о прописке каждого члена семьи.

Источник: 24Канал.

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