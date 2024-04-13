У телекомунікаційній компанії «Київстар» звернулися до всіх своїх абонентів, а також абонентів інших мобільних операторів із важливим попередженням.

У «Київстар» терміново повідомили про загрозу, яка чатує на кожного неуважного або довірливого користувача.

Як зазначили у компанії, особисті дані людей все частіше потрапляють до шахраїв. Негідники користуються різними вигадками і приводами, щоб викликати у людину довіру.

«Якщо вам прийшло повідомлення, лист начебто від відомої компанії, магазину, банку або соціальної установи із пропозицією перейти за посиланням — це може бути одним із методів фішингу», - попередили у «Київстар».

Мобільний оператор вирішив нагадати людям, як себе вберегти від шахраїв. Так, у «Київстар» закликають перевіряти інформацію про опитування, розіграш, виплату тощо на офіційному сайті компанії або за офіційними каналами зв’язку.

Крім того, необхідно звертати увагу на посилання — різниця в одній літері може бути вирішальною.

«Перевіряйте імена та назви в листах і SMS, які ви отримуєте, фішери часто припускаються помилок», - також повідомили у «Київстар».

Українців також закликають ігнорувати електронні листи та повідомлення, у яких запитують особисту інформацію.

«Посилання це найрозповсюджена тема. Раз на місяць приходить то на вайбер, то на пошту»,

«На жаль, шахраї були й будуть, тому краще завжди перевіряти всю інформацію»,

«Зараз треба бути настільки обережним як ніколи. Бо то волонтерами прикидаються, то ще щось»,

«В мене бабуся майже потрапила на це шахрайство. В цих людей ні стида ні совісті!», - коментують користувачі соцмереж попередження від «Київстар».

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