В телекоммуникационной компании «Киевстар» обратились ко всем своим абонентам, а также абонентам других мобильных операторов с важным предупреждением.

В «Киевстар» срочно сообщили об угрозе, подстерегающей каждого невнимательного или доверчивого пользователя.

Как отметили в компании, личные данные людей все чаще попадают к мошенникам. Негодяи пользуются разными выдумками и поводами, чтобы вызывать у человека доверие.

«Если вам пришло сообщение, письмо от известной компании, магазина, банка или социального учреждения с предложением перейти по ссылке — это может быть одним из методов фишинга», - предупредили в «Киевстар».

Мобильный оператор решил напомнить людям, как себя уберечь от мошенников. Так, в «Киевстар» призывают проверять информацию об опросе, розыгрыше, выплате и т.п. на официальном сайте компании или по официальным каналам связи.

Кроме того, необходимо обращать внимание на ссылку – разница в одной букве может быть решающей.

«Проверяйте имена и названия в письмах и SMS, которые вы получаете, фишеры часто допускают ошибки», - также сообщили в «Киевстар».

Украинцы также призывают игнорировать электронные письма и сообщения, в которых запрашивают личную информацию.

«Ссылка – это самая распространенная тема. Раз в месяц приходит то на вайбер, то на почту»,

«К сожалению, мошенники были и будут, поэтому лучше всегда проверять всю информацию»,

«Сейчас нужно быть столь осторожным как никогда. Потому что волонтерами притворяются, то еще что-то»,

«У меня бабушка почти попала на это мошенничество. У этих людей ни стыда, ни совести!» , – комментируют пользователи соцсетей предупреждение от «Киевстар».

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