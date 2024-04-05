Деяким абонентам телекомунікаційної компанії «Київстар» терміново необхідно змінити налаштування своїх смартфонів, щоб залишатися на зв’язку.

Оператор «Київстар» попередив деяких своїх абонентів про важливі зміни, які вже діють, пише Politeka.net.

Так, з 2 квітня послуги інтернету та SMS в США вже надаються виключно в мережі 4G, а дзвінки здійснюються за допомогою VoLTE.

Як пояснили у «Київстар», це зумовлено закриттям мереж 2G та 3G у країні та переходом на сучасніші технології.

Отже, тим абонентам «Київстар», які знаходяться у США, необхідно змінити налаштування, щоб здійснювати та отримувати виклики.

У «Київстар», звертаючись до абонентів, просять перевірити, чи підтримує їхня SIM-картка 4G. Крім того, смартфон повинен підтримувати технологію VoLTE

«Технологія VoLTE має бути підключена за вашим номером, перевірити це можна в особистому кабінеті Мій Київстар», - розповіли у компанії.

Також у налаштуваннях телефона абонента має бути активована технологія VoLTE

Voice over LTE (VoLTE) — це технологія, що дозволяє телефонувати через 4G замість традиційної голосової мережі 2G і 3G.

Із 2 квітня у повністю закрили США мережі 2G і 3G. Це значить, що інтернет та SMS надаватимуться лише в мережі 4G, а дзвінки здійснюватимуться через VoLTE.

«Відмовляються від мережі 2G/3G мобільні оператори по всьому світу, щоб розвивати нові технології», - пояснюють у «Київстар».

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