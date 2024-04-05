Некоторым абонентам телекоммуникационной компании «Киевстар» необходимо срочно изменить настройки своих смартфонов, чтобы оставаться на связи.

Оператор «Киевстар» предупредил некоторых своих абонентов о важных изменениях, которые уже действуют, пишет Politeka.net.

Так, со 2 апреля услуги интернета и SMS в США уже предоставляются исключительно в сети 4G, а звонки совершаются с помощью VoLTE.

Как объяснили в «Киевстар», это обусловлено закрытием сетей 2G и 3G в стране и переходом на более современные технологии.

Следовательно, находящимся в США абонентам «Киевстар» необходимо изменить настройки, чтобы осуществлять и получать вызовы.

В «Киевстар», обращаясь к абонентам, просят проверить, поддерживает ли их SIM-карта 4G. Кроме того, смартфон должен поддерживать технологию VoLTE

"Технология VoLTE должна быть подключена по вашему номеру, проверить это можно в личном кабинете Мой Киевстар", - рассказали в компании.

Также в настройках телефона абонента должна быть активирована технология VoLTE

Voice over LTE (VoLTE) – это технология, позволяющая звонить через 4G вместо традиционной голосовой сети 2G и 3G.

Со 2 апреля в США полностью закрыли сети 2G и 3G. Это означает, что Интернет и SMS будут предоставляться только в сети 4G, а звонки будут осуществляться через VoLTE.

"Отказываются от сети 2G/3G мобильные операторы по всему миру, чтобы развивать новые технологии", - объясняют в "Киевстар".

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