Якщо ви стурбовані тим, що на вашому телефоні Android може бути вірус або інше шкідливе програмне забезпечення - є рішення.

Ви можете використовувати антивірусне програмне забезпечення на телефоні для виявлення та видалення вірусів.

Віруси можуть не тільки завдати шкоди вашому телефону: вони також можуть таємно шпигувати за вами, вкрасти ваші особисті дані та фінансову інформацію.

Простіше кажучи, якщо у вас є телефон Android, вам слід встановити надійну та ефективну антивірусну програму, яка постійно відстежуватиме шкідливі програми та небезпечні посилання.

Як використовувати антивірусну програму на телефонах Android?

Сканувати на наявність вірусів чи інших шкідливих програм дуже просто. Просто встановіть програму, і вона майже напевно виконає сканування під час першого запуску.

Це стосується всіх телефонів Android, включаючи телефони Samsung, Google, OnePlus та інших брендів.

Більше того, є чудові безкоштовні програми для телефону, які можуть це зробити, наприклад Avast One - він також доступний для Windows, macOS та iOS, тому за бажання ви можете запустити його на всіх своїх пристроях.

Зайдіть у Google Play Store та знайдіть антивірус.

Встановіть його (це можна зробити безкоштовно) на телефон і запустіть програму.

Потім знайдіть та натисніть «Запустити інтелектуальне сканування». Це дозволить перевірити телефон наявність вірусів, а також непотрібних файлів та інших проблем.

Читайте також:

Як оновити iPhone до останньої версії: смартфон почне працювати швидше та краще

Що робити, якщо екран смартфона перестав працювати: простий лайфхак, який урятує ваш гаджет

Заблокує телефон: видалення PIN-коду на телефоні Android .