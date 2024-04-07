Можно использовать на телефоне антивирусное программное обеспечение для обнаружения и удаления вирусов.
Вирусы могут не только нанести ущерб вашему телефону: они также могут тайно шпионить за вами, украсть ваши личные данные и финансовую информацию.
Проще говоря, если у вас есть телефон Android, вам следует установить надежное и эффективное антивирусное приложение, которое будет постоянно отслеживать вредоносные приложения и опасные ссылки.
Как использовать антивирусное приложение на телефонах Android?
Сканировать на наличие вирусов или других вредоносных программ очень просто. Просто установите приложение, и оно почти наверняка выполнит сканирование при первом запуске.
Это относится ко всем телефонам Android, включая телефоны Samsung, Google, OnePlus и других брендов.
Более того, есть отличные бесплатные приложения для телефона, которые могут это сделать, например Avast One - он также доступен для Windows, macOS и iOS, поэтому при желании вы можете запустить его на всех своих устройствах.
Зайдите в Google Play Store и найдите антивирус.
Установите его (это можно сделать бесплатно) на телефон и запустите приложение.
Затем найдите и нажмите «Запустить интеллектуальное сканирование». Это позволит проверить телефон наличие вирусов, а также ненужных файлов и любых других проблем.
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