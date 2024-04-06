За інформацією Пенсійного фонду, у більшості випадків субсидії на літо буде призначено автоматично, але не всім.

До кінця квітня в Україні триває період отримання субсидій для опалення. З першого травня громадяни матимуть можливість подати документи на отримання житлових субсидій на літній період, який триватиме до 30 вересня. Подати ноу заяву треба, щоб не втратити субсидію в травні. Про це повідомили у ПФУ.

За інформацією Пенсійного фонду, у більшості випадків субсидії на літо будуть призначені автоматично тим, хто вже користувався такою підтримкою взимку. Проте, у разі змін у фінансовому стані або складі сім’ї, необхідно повідомити про це ПФУ. Людям, яким у холодний період було призначено субсидію у розмірі нуль гривень, потрібно заново звернутися за допомогою, подавши відповідні документи.

При розрахунку субсидії на літній період буде враховуватися середній дохід за третій і четвертий квартал попереднього року. Для пенсіонерів підставою для розрахунку буде пенсія за місяць березень. Також зазначається, що в травні буде виплачена остання субсидія за опалювальний сезон, яка може бути нижчою за попередні через облік фактичного терміну надання послуги опалення до 15 квітня.

Також нагадаємо, що одночасно отримувати субсидії для двох житлових об'єктів неможливо. У випадку переїзду, необхідно ініціювати процес повторного призначення субсидії, подавши відповідні актуалізовані документи.

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