По информации Пенсионного фонда, в большинстве случаев субсидии на лето будут назначены автоматически, но не всем.

До конца апреля в Украине идет период получения субсидий для отопления. С первого мая у граждан будет возможность подать документы на получение жилищных субсидий на летний период, который продлится до 30 сентября. Подать новое заявление нужно, чтобы не потерять субсидию в мае. Об этом сообщили в ПФУ .

По информации Пенсионного фонда, в большинстве случаев субсидии на лето будут назначены автоматически тем, кто уже пользовался такой поддержкой зимой. Однако в случае изменений в финансовом состоянии или составе семьи необходимо сообщить об этом ПФУ. Людям, которым в холодный период была назначена субсидия в размере ноль гривен, нужно заново обратиться за помощью, подав соответствующие документы.

При расчете субсидии на летний период учитывается средний доход за третий и четвертый квартал предыдущего года. Для пенсионеров основанием для расчета станет пенсия за месяц март. Также отмечается, что в мае будет выплачена последняя субсидия за отопительный сезон, которая может быть ниже предыдущих из-за учета фактического срока предоставления услуги отопления до 15 апреля.

Также напомним, что одновременно получать субсидии для двух жилых объектов невозможно. В случае переезда необходимо инициировать процесс повторного назначения субсидии, подав соответствующие актуализированные документы.

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