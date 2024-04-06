Виплата підвищених сум зарплат має стартувати вже у травні, відображаючи роботу виконану за квітень.

З початком квітня 2024 року в Україні розгорнуто другий етап зростання заробітних плат вчителів, ініційований Міністерством освіти та науки країни. Очікується, що в результаті цього етапу середня винагорода педагогічних працівників досягне позначки в 16 тисяч гривень, що свідчить про збільшення на 21%.

Виплата підвищених сум має стартувати вже в травні, відображаючи роботу за квітень. Збільшення зарплат закладене у державному бюджеті на 2024 рік та відбувається паралельно з підняттям мінімальної заробітної плати. Оксен Лісовий, міністр освіти та науки України, анонсував перегляд структури окладів учителів.

Особлива увага приділяється підвищенню доходів вчителів найвищої категорії, де середня місячна зарплата зросте з 14,4 тисяч гривень до 17,4 тисяч гривень.

"Ми хочемо зробити ставку вчителя більш масивною в загальному тілі заробітної плати. При цьому, щоб було кілька надбавок зрозумілих, тому що сьогодні для вчителів існує близько 60 надбавок, і сам вчитель часто не розуміє, як формується його зарплата", – зазначив міністр.

Лісовий нагадав, що після першого етапу реформ зарплат, середній дохід вчителів мав би становити близько 14 тисяч гривень, а з квітня ця цифра має зрости до 16 тисяч гривень. Також, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, заробітна плата вчителів вищої категорії збільшиться до 17,4 тисяч гривень, що в сумі дає зростання на 21%.

Міністерство освіти також планує працювати над розробкою нових методів мотивації для вчителів, включаючи перегляд підходів до підвищення кваліфікації, для вирішення цього важливого питання, як запевнив міністр.

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