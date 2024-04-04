У 2023 році індексацію було призупинено, проте у 2024 році такого рішення не було, тож тепер ця процедура є обов'язковою до виконання.

У цьому році може відбутися індексація зарплат для всіх працівників, проте сума підвищення буде різною для кожного. Якщо індексації не буде, роботодавця накажуть згідно з українським законодавством.

Якщо роботодавець не індексує заробітну плату своїм працівникам або робить це з запізненням, він буде нести відповідальність:

фінансову – штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат за кожного працівника; адміністративну – стягнення від 510 до 1 700 гривень. У разі повторного порушення протягом року сума стягнення складе від 1 700 до 5 100 гривень за таких категорій працівників:

неповнолітнього;

вагітної жінки;

батька-одинака;

батька, який виховує дитину до 14 років;

батька, який виховує дитину-інваліда.

У 2023 році індексацію призупинили, але у 2024 році таке рішення не було прийнято, тому ця процедура стала обов'язковою до виконання.

Виплати індексуються з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому офіційно опубліковано Держстатом індекс споживчих цін. Тож базовим місяцем для індексації буде місяць, у якому здійснено підвищення зарплати, а саме січень 2024 року.

Індексація зарплат населення проводиться, коли індекс споживчих цін перевищив поріг 103%. Варто зауважити, що індексації підлягає лише частина зарплати, а саме, та яка відповідає прожитковому мінімуму.

Тобто, якщо у працівника зарплата становить 10 000 гривень, проіндексують лише 3 028 гривень – прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Джерело: ICTV.

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