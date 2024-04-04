В 2023 году индексация была приостановлена, однако в 2024 году такого решения не было, поэтому теперь эта процедура обязательна к выполнению.

В этом году может произойти индексация зарплат для всех работников, однако сумма повышения будет разной для каждого. Если индексации не будет, работодателя прикажут по украинскому законодательству.

Если работодатель не индексирует заработную плату своим работникам или делает это с опозданием, он будет нести ответственность:

финансовую – штраф в размере 10 минимальных зарплат каждого работника; административную – взыскание от 510 до 1700 гривен. В случае повторного нарушения в течение года сумма взыскания составит от 1 700 до 5 100 гривен при следующих категориях работников:

несовершеннолетнего;

беременная женщина;

отца-одиночку;

отца, воспитывающего ребенка до 14 лет;

отца, воспитывающего ребенка-инвалида.

В 2023 году индексацию приостановили, но в 2024 году такое решение не было принято, поэтому эта процедура стала обязательной для выполнения.

Выплаты индексируются с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором официально опубликован Госстатом индекс потребительских цен. Так что базовым месяцем для индексации будет месяц, в котором осуществлено повышение зарплаты, а именно январь 2024 года.

Индексация зарплат населения производится, когда индекс потребительских цен превысил порог 103%. Следует заметить, что индексации подлежит лишь часть зарплаты, а именно и соответствующая прожиточному минимуму.

То есть если у работника зарплата составляет 10 000 гривен, проиндексируют только 3 028 гривен – прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Источник: ICTV.

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