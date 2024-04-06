Выплата повышенных сумм зарплат должна стартовать уже в мае, отражая работу проделанную за апрель.

С началом апреля 2024 года в Украине развернут второй этап роста заработных плат учителей, инициированный Министерством образования и науки страны. Ожидается, что в результате этого этапа среднее вознаграждение педагогических работников достигнет отметки в 16 тысяч гривен, что свидетельствует об увеличении на 21%.

Выплата повышенных сумм должна стартовать уже в мае, отражая работу за апрель. Увеличение зарплат заложено в государственном бюджете на 2024 год и происходит параллельно с поднятием минимальной заработной платы. Оксен Лисовый, Министр образования и науки Украины, анонсировал пересмотр структуры окладов учителей.

Особое внимание уделяется повышению доходов учителей высшей категории, где средняя месячная зарплата вырастет с 14,4 тысячи гривен до 17,4 тысячи гривен.

"Мы хотим сделать ставку учителя более массивной в общем теле заработной платы. При этом чтобы было несколько надбавок понятных, потому что сегодня для учителей существует около 60 надбавок, и сам учитель часто не понимает, как формируется его зарплата", - отметил министр.

Лисовый напомнил, что после первого этапа реформ зарплат, средний доход учителей должен составить около 14 тысяч гривен, а с апреля эта цифра должна вырасти до 16 тысяч гривен. Также, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмигаля, заработная плата учителей высшей категории увеличится до 17,4 тысячи гривен, что в сумме дает рост на 21%.

Министерство образования также планирует работать над разработкой новых методов мотивации для учителей, включая пересмотр подходов к повышению квалификации для решения этого важного вопроса, как заверил министр.

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