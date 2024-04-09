Місячний календар посадки помідорів на квітень 2024 вже тут, дізнайтеся про сприятливі дні.

Тут можна ознайомитися з датами, коли посадити помідори – урожай буде добрий і кущ без хвороб.

Перегляньте найсприятливіші дні для посадки помідорів у цьому місячному календарі.

Сприятливі дні місячного посівного календаря для посадки помідорів на квітень 2024 року:

14 квітня (7 місячний день)

15 квітня (8 місячний день)

19 квітня (12 місячний день)

29 квітня (22 місячний день)

Хороші дні місячного посівного календаря для посадки помідорів на квітень 2024 року:



11 квітня (4 місячний день)

12 квітня (5 місячний день)

13 квітня (6 місячний день)

22 квітня (15 місячний день)

28 квітня (21 місячний день)

Нейтральні дні місячного посівного календаря для посадки помідорів на квітень 2024 року:

18 квітня (11 місячний день)

20 квітня (13 місячний день)

24 квітня (17 місячний день)

27 квітня (20 місячний день)

Невдалі дні місячного посівного календаря для посадки помідорів на квітень 2024 року:



10 квітня (3 місячний день)

16 квітня (9 місячний день)

23 квітня (16 місячний день)

25 квітня (18 місячний день)

Найгірші дні місячного посівного календаря для посадки помідорів на квітень 2024 року:

17 квітня (10 місячний день)

21 квітня (14 місячний день)

26 квітня (19 місячний день)

30 квітня (23 місячний день)

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