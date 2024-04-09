Лунный календарь посадки помидоров на апрель 2024 года уже здесь, узнайте о благоприятных днях.

Здесь можно ознакомиться с датами, когда посадить помидоры - урожай будет хороший и куст без болезней.

Посмотрите самые благоприятные дни для посадки помидоров в этом лунном календаре.

Благоприятные дни лунного посевного календаря для посадки помидоров на апрель 2024 года:



14 апреля (7 лунный день)

15 апреля (8 лунный день)

19 апреля (12 лунный день)

29 апреля (22 лунный день)

Хорошие дни лунного посевного календаря для посадки помидоров на апрель 2024 года:



11 апреля (4 лунный день)

12 апреля (5 лунный день)

13 апреля (6 лунный день)

22 апреля (15 лунный день)

28 апреля (21 лунный день)

Нейтральные дни лунного посевного календаря для посадки помидоров на апрель 2024 года:

18 апреля (11 лунный день)

20 апреля (13 лунный день)

24 апреля (17 лунный день)

27 апреля (20 лунный день)

Неудачные дни лунного посевного календаря для посадки помидоров на апрель 2024 года:



10 апреля (3 лунный день)

16 апреля (9 лунный день)

23 апреля (16 лунный день)

25 апреля (18 лунный день)

Худшие дни лунного посевного календаря для посадки помидоров на апрель 2024 года:



17 апреля (10 лунный день)

21 апреля (14 лунный день)

26 апреля (19 лунный день)

30 апреля (23 лунный день)

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