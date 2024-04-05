Якщо клавіатура вашого ноутбука перестала працювати – ці нескладні методи допоможуть вам вирішити проблему.

Ви можете працювати на своєму ноутбуці, коли одна клавіша раптово перестає працювати.

Або, можливо, ціла секція клавіш вимагає цілу вічність, щоб відповісти.

Найгірше, клавіатура ноутбука повністю відключається. Це може бути величезною проблемою, але є кілька речей, які ви можете спробувати, перш ніж звертатися за допомогою до фахівців.

1. Перезавантажте ноутбук. Ви намагалися вимкнути та знову включити комп'ютер? Перш ніж приступити до будь-яких випадкових виправлень, просте перезавантаження може виправити тисячу проблем.

Якщо ви не можете використовувати мишу для перезавантаження комп'ютера, просто утримуйте кнопку живлення приблизно 10-15 секунд, щоб вимкнути комп'ютер, а потім знову увімкніть його.

Якщо це не вирішить проблему, спробуйте завантажитись у безпечному режимі та подивіться, чи спрацює це на ноутбуці.

2. Перевстановіть драйвер клавіатури на ноутбуці. Іноді драйвер, що управляє вашою клавіатурою, може зіткнутися з проблемами, особливо якщо ви часто встановлюєте інше програмне забезпечення та/або постійно вимикаєте комп'ютер без використання команди «Вимкнути».

Відкрийте меню «Пуск» та введіть «Диспетчер пристроїв». Виберіть «Диспетчер пристроїв» на панелі керування та розгорніть розділ «Клавіатури» .

Якщо поряд з будь-яким з елементів цього розділу є жовтий знак оклику, це може вказувати на проблему на ноутбуці.

Однак навіть якщо ви не бачите знак оклику, рекомендується клацнути правою кнопкою миші по клавіатурі ноутбука в цьому меню і вибрати «Видалити драйвер» .

Перезавантажте ноутбук, і Windows автоматично завантажить універсальні драйвери для вашої клавіатури, що може вирішити проблему.

Останні новини України:

Як продовжити час роботи ноутбука, якщо немає світла: корисні лайфхаки

Ноутбук раптово вимкнувся і більше не включається: 3 кроки для вирішення проблеми

Що робити, якщо ноутбук завис: головні причини та як діяти