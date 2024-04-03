Подключить внешний монитор к вашему ПК или ноутбуку довольно просто.

Вам просто нужно узнать, какой тип выхода у вашего ноутбука, например HDMI, Thunderbolt или USB-C.

После подключения вы можете использовать оба экрана одновременно или закрыть ноутбук, чтобы использовать монитор как настольный компьютер.

В этой статье вы узнаете, какой кабель вам понадобится для подключения ноутбука к монитору.

Как подключить ноутбук к монитору?

Определите параметры видеовыхода вашего ноутбука. Большинство ноутбуков имеют как минимум один порт, который можно использовать для вывода видео. Наиболее распространенными портами являются HDMI, DisplayPort и USB-C.

Существует несколько основных типов подключений вашего ноутбука:

HDMI : это 6-сторонний порт трапециевидной формы шириной около ¾ дюйма.

DisplayPort: размер аналогичен HDMI, но один из углов загнут внутрь, а другой образует угол 90 градусов.

USB-C: это порт овальной формы на многих современных ноутбуках. Однако не все порты USB-C поддерживают подключение к монитору. Вы можете подключиться к монитору через порт USB-C, если увидите одно из следующих сообщений:

Если вы видите молнию со стрелкой внизу рядом с портом, порт поддерживает Thunderbolt 3, и вы можете использовать монитор, совместимый с USB-C или Thunderbolt 3.

Если вы видите значок черной буквы «D» с белой буквой «P» внутри, порт поддерживает DisplayPort, что означает, что вы можете использовать монитор, совместимый с USB-C или DisplayPort.

VGA или DVI: Менее распространены в настоящее время порты VGA, которые представляют собой порты с 15 отверстиями и двумя контактами с каждой стороны, и порты DVI, которые имеют 24 отверстия и зазор с одной стороны.

Определите видеовход вашего монитора. Большинство современных мониторов имеют видеовходы HDMI, USB-C и/или DisplayPort.

Если у вас есть порты одинакового типа и на ноутбуке, и на мониторе (например, HDMI на обоих), вы можете приобрести стандартный кабель. В противном случае вам понадобится адаптер для подключения двух разных технологий, например адаптер USB-C — HDMI или адаптер HDMI — VGA.

Все эти типы адаптеров распространены и их можно найти везде, где продается электроника.

Используйте кабель для подключения ноутбука к монитору.

Подключите и включите монитор. Подключите монитор к источнику питания (например, к электрической розетке), затем нажмите кнопку питания монитора.

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