Это достаточно очевидно, когда ваш ноутбук уже сломался, но как узнать, что он вот-вот сломается? Еще до того, как он откажется включаться или будет мигать большими сообщениями о том, что ваши файлы теперь зашифрованы, вы получите несколько подсказок, что что-то не так. Вот типичные признаки того, что ваш компьютер нуждается в ремонте, скорее всего.

1. Он работает медленно. Большинство людей предполагает, что их компьютер работает медленно из-за того, что он стареет, но на самом деле это может быть по разным причинам. Плохая программа, вирус, перегрев или даже неисправность жесткого диска могут привести к значительному замедлению. Вы можете заметить это только при загрузке или запуске программы или проблема может возникнуть настолько, что даже движение мыши становится пыткой. Иногда низкая скорость связана с новым программным обеспечением, с которым ваше оборудование не справляется.

2. Ваша система перегревается. Очень распространенный признак того, что ваш ноубук скоро сломается – перегревание. Хотя оно может быть как признаком, так и причиной повреждения. Компьютеры имеют вентиляторы, выдувающие горячий воздух, чтобы они могли охлаждать внутренние компоненты. В то же время свежий воздух поступает через вентиляционные отверстия для создания эффективной охлаждающей системы. К сожалению, почти каждое вентиляционное отверстие в компьютере может быстро забиваться пылью и шерстью домашних животных, фактически перекрывая циркуляцию и оставляя компоненты перегреваться. Настольные компьютеры имеют больше места внутри для циркуляции воздуха, но вам все равно нужно держать их вентиляционные отверстия чистыми. Вы узнаете, что ваш компьютер слишком горячий, если система часто выключается (защитное отключение), вентилятор работает сверхурочно или ваш ноутбук слишком горяч, чтобы использовать его на коленях.

3. Синие экраны смерти повсюду. Еще один признак того, что ваш ноутбук скоро сломается – это буквально синий экран, закрывающий ваш взгляд. Система все еще будет работать, но что-то пошло не так. Вам будет показан текст и код ошибки, часто Windows предлагает перезагрузить. Если перезагрузка решила вашу проблему, возможно, что-то не загрузилось должным образом во время загрузки, и ваш компьютер вышел из строя. Это редко, но бывает. Если у вас постоянно появляются синие экраны, это означает, что проблема аппаратного или программного обеспечения требует решения. Ваш компьютер все чаще будет выдавать ошибки синего экрана, поэтому лучше принять меры, как только вы узнаете, что что-то не так.

4. Он издает удивительные звуки. Ваш компьютер имеет несколько движущихся частей. Теперь вы будете знать, какие звуки он обычно издает, от звукового сигнала при запуске до жужжания вентилятора. Когда ваши компьютеры начинают издавать лишние шумы… тогда все становится интересным. В это время можно подумывать о том, что ваш ноутбук скоро сломается. Вентиляторы могут изнашиваться, скрипеть, жесткие диски могут начать щелкать, а в экстренных случаях вы даже можете услышать стук. Ни один из них не хорош! Каждый раз, когда вы замечаете странный шум, помните, что все части вашего компьютера созданы для совместной работы, и одна проблема может быстро стать многими, если ее не проверить.

5. Выходит из строя и зависает. Если компьютер случайно аварийно завершает работу, перезагружается без вас или полностью зависает, это верный признак наличия проблемы. Это тоже может означать, что ваш ноутбук скоро сломается. Как бы это ни раздражало, ваш компьютер делает это не для того, чтобы свести вас с ума – это просто такое чувство! Возможно, вы заметили, что он показывает другие признаки из этого списка, потому что сбой и зависание это то, что происходит, когда что-то не просто не так, это ужасно не так. Проблема может быть почти любая как аппаратная, так и программная, но ее всегда можно исправить. Это просто последний способ вашего компьютера взывать о ремонте, отчаянно пытаясь привлечь ваше внимание.

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