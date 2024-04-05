Если клавиатура вашего ноутбука перестала работать - эти несложные методы помогут вам решить проблему.

Вы можете работать на своем ноутбуке, когда одна клавиша внезапно перестает работать.

Или, может быть, целая секция клавиш требует целую вечность, чтобы ответить.

Хуже того, клавиатура ноутбука полностью отключается. Это может быть огромной проблемой, но есть несколько вещей, которые вы можете попробовать, прежде чем обращаться за помощью к специалистам.

1. Перезагрузите ноутбук. Вы пробовали выключить и снова включить компьютер? Прежде чем приступить к каким-либо случайным исправлениям, простая перезагрузка может исправить тысячу проблем.

Если вы не можете использовать мышь для перезагрузки компьютера, просто удерживайте кнопку питания примерно 10–15 секунд, чтобы выключить компьютер, а затем снова включите его.

Если это не решит проблему, попробуйте загрузиться в безопасном режиме и посмотрите, сработает ли это на ноутбуке.

2. Переустановите драйвер клавиатуры на ноутбуке. Иногда драйвер, управляющий вашей клавиатурой, может столкнуться с проблемами, особенно если вы часто устанавливаете стороннее программное обеспечение и/или постоянно выключаете компьютер без использования команды «Выключить».

Откройте меню «Пуск» и введите «Диспетчер устройств». Выберите запись «Диспетчер устройств» на панели управления и разверните раздел «Клавиатуры» .

Если рядом с каким-либо из элементов этого раздела имеется желтый восклицательный знак, это может указывать на проблему на ноутбуке.

Однако даже если вы не видите восклицательный знак, рекомендуется щелкнуть правой кнопкой мыши по клавиатуре ноутбука в этом меню и выбрать «Удалить драйвер» .

Перезагрузите ноутбук, и Windows автоматически скачает универсальные драйверы для вашей клавиатуры, что может решить проблему.

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