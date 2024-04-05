В Пенсійному фонді наголошують — є способи й далі отримувати допомогу на оплату комунальних послуг від держави у вигляді субсидій.

В Україні триває процес видачі субсидій, і з наближенням кінця опалювального сезону наступає час для перегляду розмірів допомоги на літній період. Отримання субсидії може бути неможливим у певних ситуаціях, зокрема, при наявності заборгованості за комунальні платежі. В Пенсійному фонді повідомили, в яких випадках субсидію нададуть, якщо вже є борги за комуналку.

За інформацією Пенсійного фонду, субсидії не будуть призначені особам з боргом за комунальні послуги, що перевищує три місяці та сформувався протягом останніх трьох років, якщо його сума становить понад 680 грн. Втім, існують шляхи, які дозволяють продовжити отримання державної підтримки у виплаті комунальних рахунків.

Якщо людина документально підтвердить сплату заборгованості — субсидію призначать. Також варіантом може бути укладання договору про реструктуризацію боргу. В такому випадку його додають до заяви та декларації на призначення субсидії.

Ще одним випадком, коли субсидія може бути призначена є судове оскарження. В такому разі має бути додана інформація про ухвалу про відкриття провадження у справі.

Згідно з положеннями Пенсійного фонду, у зазначених обставинах призначення житлової субсидії відбувається протягом двох місяців з моменту початку опалювального чи літнього періоду.

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