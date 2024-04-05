В Украине идет процесс выдачи субсидий, и с приближением конца отопительного сезона наступает время для пересмотра размеров пособия на летний период. Получение субсидии может быть невозможно в определенных ситуациях, в частности, при наличии задолженности за коммунальные платежи. В Пенсионном фонде сообщили, в каких случаях субсидию предоставят, если уже есть долги за коммуналку.

По информации Пенсионного фонда, субсидии не будут назначены лицам с долгом за коммунальные услуги, который превышает три месяца и сформировался за последние три года, если его сумма составляет более 680 грн. Впрочем, существуют пути, позволяющие продолжить получение государственной поддержки в выплате коммунальных счетов.

Если человек документально подтвердит уплату задолженности, субсидию назначат. Также вариантом может быть заключение договора о реструктуризации долга. В таком случае его прилагают к заявлению и декларации на назначение субсидии.

Еще одним случаем, когда субсидия может быть назначена является судебное обжалование. В этом случае должна быть добавлена ​​информация о определении об открытии производства по делу.

Согласно положениям Пенсионного фонда, в указанных обстоятельствах назначение жилищной субсидии происходит в течение двух месяцев с момента начала отопительного или летнего периода.

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