В Украине идет процесс выдачи субсидий, и с приближением конца отопительного сезона наступает время для пересмотра размеров пособия на летний период. Получение субсидии может быть невозможно в определенных ситуациях, в частности, при наличии задолженности за коммунальные платежи. В Пенсионном фонде сообщили, в каких случаях субсидию предоставят, если уже есть долги за коммуналку.
По информации Пенсионного фонда, субсидии не будут назначены лицам с долгом за коммунальные услуги, который превышает три месяца и сформировался за последние три года, если его сумма составляет более 680 грн. Впрочем, существуют пути, позволяющие продолжить получение государственной поддержки в выплате коммунальных счетов.
Если человек документально подтвердит уплату задолженности, субсидию назначат. Также вариантом может быть заключение договора о реструктуризации долга. В таком случае его прилагают к заявлению и декларации на назначение субсидии.
Еще одним случаем, когда субсидия может быть назначена является судебное обжалование. В этом случае должна быть добавлена информация о определении об открытии производства по делу.
Согласно положениям Пенсионного фонда, в указанных обстоятельствах назначение жилищной субсидии происходит в течение двух месяцев с момента начала отопительного или летнего периода.
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