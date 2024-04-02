Україна продовжує надавати підтримку своїм громадянам у вигляді субсидій, незважаючи на триваючі воєнні дії. Середній розмір субсидії для українців зараз складає 1410 гривень.
Фінансова підтримка у вигляді субсидій, яка була розрахована на період з жовтня 2023 по квітень 2024 року, продовжуватиметься і наступного місяця. Опалювальний сезон завершився, проте уряд не планує знижувати розмір субсидій у квітні. Після цього розмір субсидій буде автоматично скориговано для тих, хто вже їх отримував, з урахуванням періоду без опалення.
В рамках державного бюджету на 2024 рік було виділено 49,9 мільярда гривень на житлові субсидії, які мають допомогти приблизно 3,2 мільйонам домогосподарств. В середньому, субсидія складає 1410 гривень на місяць. Крім того, уряд запровадив експериментальний проект з надання субсидій на придбання твердого палива (дрова, вугілля) для сімей, які не можуть використовувати газ для обігріву помешкань.
Вимоги для отримання субсидій встановлені чітко: сім'ї, які витрачають на комунальні послуги понад 15% свого загального місячного доходу, мають право на державну підтримку. Субсидія надається протягом опалювального сезону.
Важливо, щоб домогосподарство не мало боргів за комуналку або простроченої понад 3 місяці заборгованості, яка перевищує 40 неоподаткованих мінімумів доходів, – 680 грн.
Джерело: Телераф.
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