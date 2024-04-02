В Украине, несмотря на войну, продолжают выплачивать субсидии для украинцев, оказавшихся в затруднительном положении.

Украина продолжает оказывать поддержку своим гражданам в виде субсидий, несмотря на продолжающиеся военные действия. Средний размер субсидии для украинцев составляет 1410 гривен.

Финансовая поддержка в виде субсидий, рассчитанная на период с октября 2023 по апрель 2024 года, будет продолжаться и в следующем месяце. Отопительный сезон завершился, однако правительство не планирует снижать размер субсидий в апреле. После этого размер субсидий будет автоматически скорректирован для тех, кто уже получал их, с учетом периода без отопления.

В рамках государственного бюджета на 2024 год было выделено 49,9 миллиарда гривен на жилищные субсидии, которые должны помочь около 3,2 миллионам домохозяйств. В среднем субсидия составляет 1410 гривен в месяц. Кроме того, правительство ввело экспериментальный проект по предоставлению субсидий на приобретение твердого топлива (дрова, угля) для семей, которые не могут использовать газ для обогрева помещений.

Требования для получения субсидий установлены четко: семьи, тратящие на коммунальные услуги более 15% своего общего месячного дохода, имеют право на государственную поддержку. Субсидия предоставляется в течение отопительного сезона.

Важно, чтобы домохозяйство не имело долгов за коммуналку или просроченной свыше 3 месяцев задолженности, превышающей 40 необлагаемых налогом минимумов доходов, – 680 грн.

Источник: Телераф .

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Как писала Politeka, для субсидии требуются дополнительные документы.

Также Politeka сообщала, кому из украинцев будет отменена субсидия уже в этом году.