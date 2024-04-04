Редиска також може бути трохи вибагливою до умов вирощування.
Є чотири поширені проблеми, які можуть турбувати при вирощуванні редис.
Редиска любить прохолодну погоду, але їй має бути достатньо тепло і волого, щоб вона наповнилася, перш ніж погода стане дійсно спекотною.
Редиска росте швидко, і збирати її потрібно, як тільки редиска досягне зрілих розмірів.
На щастя, всіх цих проблем можна уникнути, якщо вирощувати редис у добрих умовах.
Перша проблема - редиска здається занадто гострим, щоб його можна було їсти, можливо, це пов'язано з тривалістю часу, протягом якого він зростав.
Друга проблема - редиска, що тріснула. Розтріскування часто є результатом нерівномірного поливу.
Спроба компенсувати період посухи великою кількістю води одразу призведе до того, що редиска занадто швидко зростатиме всередині і розколеться.
Третя проблема - це жорстка, деревина Якщо залишити редиску в саду занадто довго, вона може стати жорсткою і дерев'янистою. Редиска повинна рости швидко, щоб при зборі він був ніжним і пухким.
Четверна проблема – редиска, яка не утворює цибулини, не принесе особливої користі садівнику, якому потрібні шматочки редиски для салату. Найчастішою причиною того, що редис росте лише зеленню, є спекотна погода.
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