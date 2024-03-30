Эти советы помогут не только правильно посадить редиску к началу сезона, но и помогут разобраться с правилами ухода.

Редиска — холодостойкая культура, способная переносить заморозки до −5 градусов. Лучшее время для посева — ранняя весна, когда почва прогревается до 5 градусов. Также ей подходит короткий световой день. При этом при избыточном освещении растение перестает формировать корнеплоды и начинает цвести. Чтобы избежать этого, можно выбирать сорта, устойчивые к стрелкованию, и продолжать сево весь сезон.

Как подготовить грядку. Выберите участок с хорошим освещением первой половины дня. За неделю до посева внесите в почву на каждый квадратный метр грядки 5 литров песка, по 1 столовой ложке аммиачной селитры и сернокислого калия, а также 2 столовые ложки суперфосфата. Перекопайте почву на глубину лопаты и выровняйте ее поверхность граблями.

Как посадить редиску

Сделайте борозды глубиной 2–3 см на расстоянии 15 см друг от друга.

Равномерно разложите семена в бороздах на расстоянии 5 см друг от друга.

Засыпьте семена землей и немного уплотните поверхность ладонью.

Полейте посевы водой и дождитесь всходов, что может занять от 3 до 12 дней в зависимости от температуры воздуха.

Редиска не требует сложного ухода:

Поливайте редиску раз в два дня в нормальную погоду и ежедневно в жару, стараясь сохранять влажность почвы.

Рыхлите и пропалывайте грядки хотя бы раз в неделю, не задевая корнеплоды. Это поможет корням получать достаточно кислорода и избавит почву от сорняков, которые конкурируют за питательные вещества.

Когда собирать редиску Редиска созревает очень быстро, за 3–4 недели, поэтому собирайте корнеплоды, когда они достигнут необходимого размера. Перезревшая редиска теряет сочность и становится горькой и пустотелой, поэтому не откладывайте сбор урожая.

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