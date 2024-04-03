Вырастить такой корнеплод как редис очень просто, а главное, что это можно сделать быстро.

Когда вы думаете вырастить редиску , вы, скорее всего, представляете себе маленький, круглый, красный и острый корнеплод. Самый популярный редис соответствует этому описанию, хотя редис может быть круглым или продолговатым; горячий или мягкий; красный, розовый, фиолетовый, белый или двухцветный. Редис имеет быстрые темпы роста: меньшие сорта готовы через 30 дней после посева, а большие – примерно через 60 дней.

Как вырастить редиску

Когда сажать

Высадите редиску в сад ранней весной, как только земля станет пригодной для работы. Поскольку они очень быстро созревают, сейте семена еженедельно (сукцессионный посев), чтобы обеспечить постоянный запас редиса. Вы также можете посадить их снова в конце лета и начале осени, по крайней мере за четыре-шесть недель до первых осенних заморозков. Прекратите посадку, когда температура весной достигнет 65 градусов, поскольку они уйдут в жару.

Выбор места посадки

Выберите солнечное место с обильной, рыхлой, хорошо дренированной почвой. Вы также можете вырастить редиску в контейнерах. Поскольку редис растет быстро, его можно высаживать на огороде между медленнее прорастающими растениями, например морковью. Редис будет собран до того, как другим растениям понадобится место. Плюс редис хорошо разрыхлять и обрабатывать почву. Просто убедитесь, что растения поблизости не затеняют вашу редис.

Расстояние, глубина и поддержка

Посейте семена примерно на 1/2 дюйма в глубину и на расстоянии от 1 до 2 дюймов друг от друга. Проредить рассаду до 3 дюймов друг от друга. Расстояние между рядами должно быть три дюйма. Опорная конструкция не пригодится.

Уход за растениями редиса

Свет

Растения редиса требуют полного солнца, то есть не менее шести часов прямого солнечного света в большинство дней. Редис, выращенный в большой тени, будет тратить энергию на рост листьев, а не на рост корней.

Грунт

Вырастить редиску лучше всего на богатом, суглинистом или песчаном, хорошо дренированном грунте со слабокислым или нейтральным рН почвы (6-7). Почва не должна быть тяжелой или уплотненной, поскольку в таких условиях корни будут плохо развиваться.

Вода

Растениям редиса обычно требуется 1 дюйм воды в неделю. Слишком сухая почва может привести к тому, что растение засохнет (вырастет в семена) и испортит вкус редиса, сделав его пышным, а слишком влажная почва может привести к расщеплению и гниению корней. Слой мульчи вокруг растений может помочь поддерживать влажность почвы.

Температура и влажность

Редис любит температуру от 40 до 70 градусов по Фаренгейту, причем лучшей является температура ниже 60 градусов. Жаркая погода может вызвать выпадение растений и ухудшение качества. Они могут стать жесткими и деревянными или губчатыми с полыми центрами. Кроме того, когда редис вырастает, луковица перестает формироваться. Влажность не является проблемой, если поддерживается достаточная влажность почвы и хороший поток воздуха вокруг растений.

Удобрение

Если вы решили вырастить редиску в богатой почве, вам обычно не нужно будет удобрять редис. Если вам нужно улучшить почву, перед посадкой внесите несколько дюймов компоста.

Опыление

Пчелы и другие опылители будут опылять растения редьки. А сорта редиса будут переопыляться друг с другом.

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