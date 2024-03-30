Чтобы вырастить и получить хороший урожай крепкой, сладкой и полезной ранней редиски есть ряд важных правил.

Как вырастить раннюю редиску рассказала опытная хозяйка, автор блога «Овощи с Майдановки» Снисаренко Елена.

По словам Елены, редис является холодостойкой культурой, а для ее выращивания можно не выделять отдельного участка земли, а посадить его перед теплолюбивыми культурами. Например, томатами и перцем.

«Когда приходит время высадки их рассады, она уже успевает созреть», - отметила хозяйка на своей странице в Инстаграм.

Первое, что необходимо сделать, чтобы получить хороший урожай редиски – выбрать качественные семена.

Как вырастить раннюю редиску.

Также немаловажную роль в выращивании ранней редиски является грунт, подготовленный с осени.

«Внести перегной или компост. Будьте осмотрительны и не переусердствуйте с внесением перегноя. Избыток азота может привести к тому, что будет много листьев, а также гниль и болезни корнеплодов. Поэтому все в меру!», - рассказала хозяйка один из секретов лучшего урожая редиски.

Елена также отметила, что обязательно добавляет пепел.

«Пепел – это полезное и универсальное удобрение. В нем содержится большое количество калия и фосфора, он раскисляет почву, улучшает ее структуру, отпугивает вредителей и защищает от болезней», – говорит хозяйка.

Как вырастить раннюю редиску.

Сроки посева – еще одно важное условие урожая ранней редиски. По словам Елены, чем раньше редис посеять, тем меньше будет проблем с вредителями и сорняками.

«В открытую почву мы редиску сеем как только есть возможность с начала марта и до начала апреля. Поздний посев – май. Июнь – и вашу редиску будут есть все жуки и вредители», - предупредила хозяйка.

После посева редиску необходимо хорошо полить и накрыть агроволокном толщиной 19-30 г/м2.

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