Легко выращиваемый корнеплод редиса может пройти путь от семян до сбора урожая примерно за один месяц.

Прямой посев редиса на огороде возможен даже ранней весной, как только земля станет пригодной для обработки.

Поскольку они созревают очень быстро, сейте семена еженедельно, чтобы обеспечить постоянный запас редиса.

Вы также можете посадить редис снова ближе к концу лета и поздней осени, по крайней мере, за четыре-шесть недель до первых осенних заморозков.

Выберите солнечное место для редиса с богатой, рыхлой, хорошо дренированной почвой. Выращивание в контейнерах также является вариантом.

Поскольку редис растет быстро, его можно сажать в огороде между растениями, которые медленнее прорастают, например морковью.

Редис будет собран до того, как другим растениям понадобится место. Плюс редис хорош для рыхления и обработки почвы.

Просто убедитесь, что никакие близлежащие растения не затмевают редис.

Растениям редиса требуется полное солнце , то есть не менее шести часов прямого солнечного света в большинстве дней. Редис, выращенный в слишком тенистом месте, будет вкладывать энергию в рост листьев, а не в рост корней.

Однако следует помнить, что жаркая погода может привести к побегу редиса и снижению их качества. Они могут стать жесткими и деревянистыми или губчатыми.

Кроме того, как только редис зацветает, луковица перестает формироваться. Влажность не является проблемой, если поддерживается достаточная влажность почвы и вокруг растений имеется хороший поток воздуха.

Если вы уже начинаете с плодородной почвы, вам, как правило, не нужно удобрять редис. Если вам нужно улучшить почву, перед посадкой добавьте несколько слоев компоста.

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