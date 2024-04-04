Редис может быть одним из самых простых и быстрых овощей для выращивания в домашнем огороде.

Редис также может быть немного привередлив к условиям выращивания.

Есть четыре распространенные проблемы, которые могут беспокоить при выращивании редиса.

Редис любит прохладную погоду, но ему должно быть достаточно тепло и влажно, чтобы он наполнился, прежде чем погода станет действительно жаркой.

Редис растет быстро, и собирать его нужно, как только редис достигнет зрелых размеров.

К счастью, всех этих проблем можно избежать, если выращивать редис в хороших условиях.

Первая проблема - редис кажется слишком острым, чтобы его можно было есть, возможно, это связано с продолжительностью времени, в течение которого он рос.

Вторая проблема - треснувшая редиска. Растрескивание часто является результатом неравномерного полива.

Попытка компенсировать период засухи большим количеством воды сразу приведет к тому, что редис будет слишком быстро расти внутри и расколется.

Третья проблема - это жесткий, древесный редис Если оставить редис в саду слишком долго, он может стать жестким и деревянистым. Редис должен расти быстро, чтобы при сборе он был нежным и пухлым.

Четверная проблема - редис, который не образует луковицы, не принесет особой пользы садовнику, которому нужны кусочки редиса для салата. Наиболее частой причиной того, что редис растет только зеленью, является жаркая погода.

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