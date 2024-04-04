Редис также может быть немного привередлив к условиям выращивания.
Есть четыре распространенные проблемы, которые могут беспокоить при выращивании редиса.
Редис любит прохладную погоду, но ему должно быть достаточно тепло и влажно, чтобы он наполнился, прежде чем погода станет действительно жаркой.
Редис растет быстро, и собирать его нужно, как только редис достигнет зрелых размеров.
К счастью, всех этих проблем можно избежать, если выращивать редис в хороших условиях.
Первая проблема - редис кажется слишком острым, чтобы его можно было есть, возможно, это связано с продолжительностью времени, в течение которого он рос.
Вторая проблема - треснувшая редиска. Растрескивание часто является результатом неравномерного полива.
Попытка компенсировать период засухи большим количеством воды сразу приведет к тому, что редис будет слишком быстро расти внутри и расколется.
Третья проблема - это жесткий, древесный редис Если оставить редис в саду слишком долго, он может стать жестким и деревянистым. Редис должен расти быстро, чтобы при сборе он был нежным и пухлым.
Четверная проблема - редис, который не образует луковицы, не принесет особой пользы садовнику, которому нужны кусочки редиса для салата. Наиболее частой причиной того, что редис растет только зеленью, является жаркая погода.
Читайте также:
Как выращивать редис, непрерывно имея урожай до поздней осени: раскрыта хитрость
Как вырастить раннюю редиску вкусной и большой: секреты опытной хозяйки
Как посадить редис вовремя и получить хороший урожай: ошибки, которые нужно избегать