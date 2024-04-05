Незалежно від того, ви вирощуєте рослини помідорів з насіння або купуєте саджанці у садовому центрі, важливо знати, як і коли пересаджувати розсаду на город.

Помідори готові до пікового сезону і їх можна пересаджувати, як тільки пройдуть останні заморозки.

Оскільки помідори люблять теплу погоду, відкладіть посадку, доки на вулиці не стане комфортно.

Коли пересаджувати розсаду помідорів?

Насамперед якщо ви вирощуєте рослини помідорів із насіння, їх слід перемістити з лотка для посіву насіння в горщик більшого розміру, перш ніж йти на город. Це дає кореневій системі помідорів простір у розвиток.

Настав час пересадити помідори в горщики якомога більше, коли у них з'явиться три або більше комплектів листя.

В ідеалі зробіть це приблизно за чотири тижні до того, як настане час пересаджувати розсаду помідорів у город або у відкритий контейнер.

Тепер про те, що ми всі хочемо знати, коли розсаду помідорів можна висаджувати на городі?

Більші саджанці помідорів слід пересаджувати після того, як мине останній шанс заморозків і температура протягом дня буде комфортно

Перед посадкою помідорів переконайтеся, що грунт вашого городу оброблений, щоб позбутися бур'янів, і внесіть трохи компосту, щоб створити пухку грядку для посадки.

Виберіть місце для посадки помідорів, яке отримуватиме сонячне світло не менше шести-восьми годин на день.

Читайте також:

Як часто поливати помідори для максимального врожаю: головні секрети

Як змусити помідори рости швидше та краще: скористайтеся цими хитрощами

Особливо важливо для помідорів та перців: проста порада, яка врятує розсаду