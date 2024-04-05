Независимо от того, выращиваете ли вы растения помидоров из семян или покупаете саженцы в садовом центре, важно знать, как и когда пересаживать рассаду в огород.

Помидоры готовы к пиковому сезону, и их можно пересаживать, как только пройдут последние заморозки.

Поскольку помидоры любят теплую погоду, отложите посадку до тех пор, пока на улице не станет комфортно.

Когда пересаживать рассаду помидоров?

Прежде всего если вы выращиваете растения помидоров из семян, их следует переместить из лотка для посева семян в горшок большего размера, прежде чем идти в огород. Это дает корневой системе помидоров пространство для развития.

Пришло время пересадить помидоры в горшки побольше, когда у них появится три или более комплектов листьев.

В идеале сделайте это примерно за четыре недели до того, как придет время пересаживать рассаду помидоров в огород или в открытый контейнер.

Теперь о том, что мы все хотим знать, когда рассаду помидоров можно высаживать в огороде?

Более крупные саженцы помидоров следует пересаживать после того, как минует последний шанс заморозков и температура в течение дня будет комфортно

Перед посадкой помидорв убедитесь, что почва вашего огорода обработана, чтобы избавиться от сорняков, и внесите немного компоста , чтобы создать рыхлую грядку для посадки.

Выберите место для посадки помидоров, которое будет получать солнечный свет не менее шести-восьми часов в день.

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