Перестаньте шукати новий мобільний додаток щоразу, коли пульт вашого телевізора виходить з ладу.

Більшість сучасних смарт-телевізорів мають вбудовані Bluetooth та Wi-Fi, що дозволяє керувати ними за допомогою телефону.

Звучить чудово, але як використовувати телефон як пульт від телевізора?

Це простіше, ніж ви вважаєте. Ймовірно, вам потрібно встановити програму!

Щоб використовувати iPhone як пульт дистанційного керування, наприклад універсальний додаток телефону для віддаленого керування або Fire TV або Roku TV.

Ваш телефон або планшет може виконувати функцію пульта дистанційного керування, дозволяючи перемикати канали, гучність та отримувати доступ до більш сучасних елементів керування.

Як використовувати телефон iPhone як пульт від телевізора?

1. Переконайтеся, що ваш iPhone та телевізор або потоковий пристрій знаходяться в одній мережі.

У нас вдома є мережа 2,4 ГГц для всіх наших інтелектуальних пристроїв, включаючи всі смарт-телевізори та потокові пристрої, такі як наші ТВ-приставки Roku та Fire TV.

Щоразу, коли ми хочемо використовувати AirPlay або керувати телевізорами через телефон, нам потрібно лише кілька секунд для перемикання мереж.

2. Зайдіть до Центру керування.

3. Виберіть піктограму AirPlay або пульт дистанційного керування.

4. Виберіть телевізор для керування телефоном.

Доступні телевізори будуть підключені до тієї ж мережі та сумісні з AirPlay. Виберіть телевізор, яким потрібно керувати.

5. Керуйте телевізором за допомогою телефону.

Ваш iPhone тепер також є пультом дистанційного керування для вашого телевізора або потокового пристрою.

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