Перестаньте искать новое мобильное приложение каждый раз, когда пульт вашего телевизора выходит из строя.

Большинство современных смарт-телевизоров имеют встроенные Bluetooth и Wi-Fi, что позволяет управлять ими с помощью телефона.

Звучит здорово, но как использовать телефон в качестве пульта от телевизора?

Это проще, чем вы думаете. Вероятно, вам нужно установить приложение!

Чтобы использовать iPhone в качестве пульта дистанционного управления, например универсальное приложение телефона для удаленного управления или Fire TV или Roku TV.

Ваш телефон или планшет может выполнять функцию пульта дистанционного управления, позволяя переключать каналы, громкость и получать доступ к более продвинутым элементам управления.

Как использовать телефон iPhone в качестве пульта от телевизора?

1. Убедитесь, что ваш iPhone и телевизор или потоковое устройство находятся в одной сети.

У нас дома есть сеть 2,4 ГГц для всех наших интеллектуальных устройств, включая все смарт-телевизоры и потоковые устройства, такие как наши ТВ-приставки Roku и Fire TV.

Всякий раз, когда мы хотим использовать AirPlay или управлять телевизорами через телефон, нам требуется всего несколько секунд для переключения сетей.

2. Зайдите в Центр управления.

3. Выберите значок AirPlay или пульт дистанционного управления.

4. Выберите телевизор для управления телефоном.

Доступные телевизоры будут подключены к той же сети и совместимы с AirPlay. Выберите телевизор, которым хотите управлять.

5. Управляйте своим телевизором с помощью телефона.

Ваш iPhone теперь также является пультом дистанционного управления для вашего телевизора или потокового устройства.

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